حلمى النمنم لـ"الشاهد": العاصمة الإدارية تضم كل مكونات الثقافة والإبداع

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه عند التفكير في إنشاء العاصمة الإدارية في اجتماع مجلس الوزراء كان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي.

وأضاف النمنم خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بدأ يشرح المشروع أمام المجلس، وأنا طلبت أنه طالما أنه ستكون هناك عاصمة جديدة يجب أن يكون فيها مقر لدار الوثائق القومية، ومقر للمكتبة القومية، ومقر للمسرح القومي وأن تكون بها أوبرا".

وتابع: "رد الدكتور مصطفى مدبولي بأن الرئيس السيسي كلف بإنشاء مدينة ضخمة للثقافة والفنون داخل العاصمة الإدارية، وفي اليوم التالي المهندس شريف إسماعيل أبلغني بإضافة كل الأشياء التي طالبت بها في المجلس لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة"، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية تضم كل مكونات الثقافة والإبداع.

وأكد أن الدولة المصرية أنشأت حي الأسمرات وهذا أكبر دليل على أنها دولة البشر وليس الحجر، متابعًا: "دولة البشر المهمشين والفقراء".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".