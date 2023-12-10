أستاذ علوم سياسية لـ"الدستور": المناوشات الحالية ليست انجراف لحرب إقليمية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إنه بالطبع سوريا بعيد عن الدخول في اأ مواجهات وهي تقصف بشكل يومي ولا ترد على طيران الاحتلال الإسرائيلي الذى يقصفها بشكل يومي.

وأضاف “الرقب”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البعض من أذرع إيران في المنطقة يقاتلون بشكل محدود مثل حزب الله على الرغم مما تقوم به إسرائيل التى أكدت أنها بعد التفرغ من ساحة غزة ستدخل ساحة حزب الله.

وأشار إلى أن حتى أذرع إيران فى العراق أو اليمن تطلق صواريخها نحو البحر قبل أن تصل تل أبيب، والعراق تستهدف القواعد الأمريكية ولكن ذلك ليس انجراف لحرب إقليمية وإنما بعض الأحزاب تريد أن تكسب من تلك الأحداث.

وأكد "الرقب"، أنه كلما زاد أمد الحرب هناك دولًا سيكون عليها حرج كبير أو حتى الدخول فى مواجهة ومستبعد أن تفتح الجبهات فى الوقت الحالي وهناك ضغط في البيت الأبيض لوقف هذه الحرب حتى لا تحرج دول كثيرة جدا، والأمين العام للأمم المتحدة جوريتش يريد تطبيق المادة 199 من الأمم المتحدة حتى يصبح إلزام لمجلس الأمن وقد طالب بذلك.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، السبت، بأن وسائل إعلام فلسطينية، أكدت حدوث غارة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، تقريرًا كشفت فيه عن الفيتو الأمريكي لصالح إسرائيل، الكارت الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لقتل المزيد من المدنيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت 47 فيتو لصالح إسرائيل.

وخلال التقرير، أوضحت القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت حق النقض (الفيتو) الثالث لتمنع قرارًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً أنه رابع فيتو يستخدم منذ بداية الحرب مع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 17 ألفًا حتى الآن.