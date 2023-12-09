أحمد موسى يرد على قيادى بحماس دعا أهل غزة بالهجرة إلى مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الشعب الفلسطيني في غزة انتقل لجنوب القطاع قُرب الحدود مع مصر، وهناك محاولات للضغط على مصر.

وأضاف موسي خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك أطرافًا تدعوهم للتوجه إلى مصر ومنهم عناصر من حماس على رأسهم أسامة حمدان القيادي في حماس الهارب إلى لبنان.

على حماس أن تعتذر على تصريحات “حمدان”

وأكد ضرورة أن تعتذر حركة حماس عن تصريحات أسامة حمدان، لأن مصر ترفض أن تكون سيناء مأوى لأي عنصر من حماس، قائلًا: "لن يحدث تهجير لمصر تحت أي ظرف، وكل واحد يدافع عن بلده بطريقته الخاصة، وعلى المواطن المصري أن يدافع عن بلده ويعبر عن دعمه لها من خلال الصندوق والمشاركة في الانتخابات غدًا".