الوداد يحقق فوزًا مثيرًا فى اللحظات الأخيرة على سيمبا

حقق الوداد البيضاوي المغربي فوزه الأول في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب سيمبا التنزاني 1/ صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالبطولة.

وسجل زكريا دراوي هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وحصل الوداد، وصيف نسخة الموسم الماضي وبطل الموسم قبل الماضي، على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة بعد خسارته في أول مباراتين، ليحتل المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة عن سيمبا صاحب المركز الرابع والأخير.

ويتصدر أسيك أبيدجان الإيفواري المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن جوانينج جالاكسي البوتسواني صاحب المركز الثاني.

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رسميًا.. FIFA يحرم الوداد المغربى من التعاقد مع لاعبين جدد

وسبق أن قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) منع الوداد البيضاوي المغربي من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب المستحقات المالية للاعبه السابق الشيخ إبراهيم كومارا.

وأرسل "فيفا" خطابًا إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم، يطالبه فيها بتطبيق العقوبة على نادي الوداد البيضاوي.

كان المدافع الإيفواري قد لجأ إلى "فيفا"، للمطالبة بمستحقاته المالية المرتبطة بالفترة التي حمل فيها قميص الوداد.

ويواجه الوداد عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين، إلى حين تسوية ملف اللاعب الإيفواري، المحترف حاليًا في صفوف نادي العربي السعودي.

وخاض كومارا تجربة في صفوف الوداد لمدة خمس سنوات، عندما انتقل إلى صفوفه في عام 2017، قبل أن يقرر المدرب السابق للفريق، الحسين عموتة الاستغناء عن خدماته.

وتعد هذه ثاني أسوأ انطلاقة لفريق الوداد بعد نسخة 2020 حيث لم يحصد سوى نقطتين في أول جولتين في المجموعة الثالثة، حيث تعادل إيجابيًا بنتيجة هدف لمثله مع نادي اتحاد الجزائر في الجولة الأولى، وتعادل سلبيًا مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية.

وبالرغم من فقدانه 4 نقاط نجح في تجاوز دور المجموعات بعد أن حل وصيفًا برصيد 9 نقاط جناها من انتصارين على بترو أتليتيكو، واتحاد الجزائر و3 تعادلات، إذ كان التعادل الثالث إيجابيًا مع بترو أتليتيكو في حين لم يتلق سوى هزيمة واحدة على يد صن داونز.

في دور الثمانية أقصى النجم الساحلي، حيث فاز عليه بنتيجة هدفين دون مقابل في مباراة الذهاب على المركب الرياضي محمد الخامس، وانهزم بنتيجة غير مؤثرة بنتيجة هدف نظيف في مباراة الإياب على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي.

لكن توقفت مسيرته عند الدور قبل النهائي، حيث أطاح به نادي الأهلي الذي هزمه على ملعبه بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الذهاب، وكرر فوزه بنتيجة 3 - 1 في لقاء العودة.