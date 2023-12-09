سامح شكرى: التهجير القسرى للفلسطينيين يشكل انتهاكًا للقانون الإنسانى الدولى

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن التهجير القسري للفلسطينيين خارج غزة مؤقتًا، يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

وخلال مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية؛ قال شكري، إن أي شكل من أشكال التهجير سواء كان داخليًا أو خارجيًا يعد انتهاكًا، وتابع: "لن نصبح ضمنيًا جزءًا من هذا الانتهاك والفلسطينيون أنفسهم لا يريدون المغادرة ولا يجب إجبارهم على الرحيل".

وأضاف وزير الخارجية، "أن تصفية القضية الفلسطينية بإخراج الفلسطينيين من أراضيهم أمر غير مقبول، كما أنه انتهاك للقانون الإنساني".

وقال شكري إن السلطات المصرية تنسق مع جميع الأطراف مثل حماس وإسرائيل وبمساعدة المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد لتسهيل العودة إلى الوطن عبر معبر رفح الحدودي وعدم التأثير على تدفق المساعدات الإنسانية.

وقال شكري: "الأمر متروك للإسرائيليين تمامًا لتحديد وتقديم قوائم بمن يمكنهم الخروج"، وردًا على سؤال حول قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة - لأول مرة خلال فترة توليه منصب الأمين العام، قال شكري إن قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية على مستوى القطاع، نقص الغذاء والماء والمأوى والعلاج الطبي والصرف الصحي. "هذه مسألة يجب معالجتها. إنه منظور أخلاقي يجب على الأمين العام أن يمنحه لمجلس الأمن أن يتحمل مسئوليته".

وفي كلمته أمام مؤتمر "تحيا مصر: استجابة شعبية للتضامن مع فلسطين" في نوفمبر، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "إن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم هو خط أحمر بالنسبة لمصر ولن يتم قبوله".

وأكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المساعي الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، تفتقر إلى الدعم العالمي.

وأكد رشوان أن الجانب الإسرائيلي لم يتخل عن مساعيه لتهجير الفلسطينيين قسرًا، رغم إدراكه الرفض المصري والأردني الجدي لهذه المحاولات.