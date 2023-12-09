السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: 110 وسائل إعلامية دولية و828 صحفيًا أجنبيًا يتابعون ميدانيًا الانتخابات الرئاسية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ملف الانتخابات رئيسي ومهم للغاية في التطور السياسي لمصر.

وأضاف رشوان في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "cbc" أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة التي تشرف بالكامل على العملية الانتخابية 2024.

ضياء رشوان: العملية الانتخابية برمتها ذات إشراف قضائي كامل

وتابع: "في كل لجنة انتخابية يوجد قاضٍ، وعلى كل صندوق يوجد قاضٍ، وأي خلل أو طعن لا ينظره إلا القضاء، ومن ثم العملية الانتخابية برمتها عملية ذات إشراف قضائي كامل، مردفا: "أتحدى أي شخص أدلى بصوته في أي انتخابات منذ 2011 ووجّه أحد القضاة بالتصويت لشخص معين".

كما أشار إلى أن الانتخابات تُجرى وفقًا للمعايير الدولية، وهذا منصوص عليه بالدستور، والمعايير الدولية تستلزم جهات لمتابعة الانتخابات ميدانيًا، وتوجد داخل مصر 62 منظمة وجمعية أهلية بواقع 22 ألفًا و540 فردًا، بجانب 14 منظمة أجنبية يمثلها 220 فردًا، و67 دبلوماسيًا يمثلون 24 سفارة أجنبية في مصر حتى الآن.

وأكد أن 110 وسائل إعلامية أجنبية ستتابع الانتخابات الرئاسية، يمثلها 828 صحفيًا، منهم مقيمون في مصر وآخرون قادمون خصيصًا، بجانب عشرات من وسائل الإعلام المصرية.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 ضياء رشوان الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

أحمد موسى يكشف تفاصيل قرار الكهرباء بوقف تخفيف الأحمال خلال أيام الانتخابات

الأكثر قراءة

أحمد موسى يحذر من اغتيال أنطونيو جوتيريش من قِبل الموساد الإسرائيلى

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

عاجل.. 6000 إصابة خطيرة بين صفوف جيش الاحتلال حتى اليوم

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

أحمد موسى يستعين بأخبار موقع "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟