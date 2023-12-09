ضياء رشوان: 110 وسائل إعلامية دولية و828 صحفيًا أجنبيًا يتابعون ميدانيًا الانتخابات الرئاسية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ملف الانتخابات رئيسي ومهم للغاية في التطور السياسي لمصر.

وأضاف رشوان في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "cbc" أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة التي تشرف بالكامل على العملية الانتخابية 2024.

ضياء رشوان: العملية الانتخابية برمتها ذات إشراف قضائي كامل

وتابع: "في كل لجنة انتخابية يوجد قاضٍ، وعلى كل صندوق يوجد قاضٍ، وأي خلل أو طعن لا ينظره إلا القضاء، ومن ثم العملية الانتخابية برمتها عملية ذات إشراف قضائي كامل، مردفا: "أتحدى أي شخص أدلى بصوته في أي انتخابات منذ 2011 ووجّه أحد القضاة بالتصويت لشخص معين".

كما أشار إلى أن الانتخابات تُجرى وفقًا للمعايير الدولية، وهذا منصوص عليه بالدستور، والمعايير الدولية تستلزم جهات لمتابعة الانتخابات ميدانيًا، وتوجد داخل مصر 62 منظمة وجمعية أهلية بواقع 22 ألفًا و540 فردًا، بجانب 14 منظمة أجنبية يمثلها 220 فردًا، و67 دبلوماسيًا يمثلون 24 سفارة أجنبية في مصر حتى الآن.

وأكد أن 110 وسائل إعلامية أجنبية ستتابع الانتخابات الرئاسية، يمثلها 828 صحفيًا، منهم مقيمون في مصر وآخرون قادمون خصيصًا، بجانب عشرات من وسائل الإعلام المصرية.