السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالى: الأسبوع الحالى هو أسبوع تقرير المصير ومستقبل الشعب المصرى

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن الأسبوع الحالي هو أسبوع تقرير المصير ومستقبل الشعب المصري فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية القادم.

قصواء الخلالي: المصريون سيخرجون غدًا للمشاركة في أهم استحقاق دستوري

وأضافت قصواء خلال تقديم برنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "cbc" أن هذا الأسبوع هو المحدد للسنوات المقبلة بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية القادم، مؤكدة أن المصريين سيخرجون غدًا من أجل المشاركة في أهم استحقاق دستوري.

وتابعت: "الانتخابات الرئاسية تُجرى على مدار 3 أيام بداية من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء وبعدها يبدأ التعامل بآلية جديدة وصورة جديدة في الدولة المصرية بناء على ما اختاره المصريون".

قصواء الخلالي الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

قيادي بـ"مستقبل وطن": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني

الأكثر قراءة

أحمد موسى يحذر من اغتيال أنطونيو جوتيريش من قِبل الموساد الإسرائيلى

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

عاجل.. 6000 إصابة خطيرة بين صفوف جيش الاحتلال حتى اليوم

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

ضياء رشوان: أى اعتداء على سيادة مصر سيشكل تهديدًا للأمن الإقليمى والعالمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟