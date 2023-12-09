قصواء الخلالى: الأسبوع الحالى هو أسبوع تقرير المصير ومستقبل الشعب المصرى

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن الأسبوع الحالي هو أسبوع تقرير المصير ومستقبل الشعب المصري فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية القادم.

قصواء الخلالي: المصريون سيخرجون غدًا للمشاركة في أهم استحقاق دستوري

وأضافت قصواء خلال تقديم برنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "cbc" أن هذا الأسبوع هو المحدد للسنوات المقبلة بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية القادم، مؤكدة أن المصريين سيخرجون غدًا من أجل المشاركة في أهم استحقاق دستوري.

وتابعت: "الانتخابات الرئاسية تُجرى على مدار 3 أيام بداية من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء وبعدها يبدأ التعامل بآلية جديدة وصورة جديدة في الدولة المصرية بناء على ما اختاره المصريون".