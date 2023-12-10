كتلة الحوار تعلن عن تأسيس اتحادين للشباب والطلاب

التقى الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار، اليوم السبت، بمجموعة من الشباب الراغب في الانخراط في العمل السياسي والمهتم بتجربة كتلة الحوار وحزب الحوار.

وعقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات الكبرى "أحمد لطفي السيد" بمقر الحزب بالتجمع الخامس بحضور المهندس حسام علي عضو مجلس أمناء كتلة الحوار.

ودار نقاش ودي وبناء للغاية وأظهر امتلاك هؤلاء الشباب لخبرات متنوعة بين الاعلام والصناعة والتعدين والاقتصاد والطب والهندسة والشعر والموسيقى وريادة الأعمال والاستثمار الزراعي والأغذية والاستثمار العقاري والقانون وسلاسل الإمداد، وقد تأكد امتلاك هؤلاء الشباب للمهارات القيادية وأغلبهم خريجي جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية والألمانية وغيرهم.



وفي ختام اللقاء، اتفقوا على تأسيس اتحاد شباب الحوار "والذي يضم جميع أعضاء الحزب من الشباب من جميع تشكيلات الحزب ولجانه"، وأيضا تأسيس اتحادين للطلبة التابعين لحزب الحوار، وتوزيع الشباب على لجان الحزب المختلفة.