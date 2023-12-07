الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار: التاريخ يؤكد وعي الشعب المصري ووقوفه بجوار بلده وقت الأزمات

مصطفى جعفر سالمان
مصطفى جعفر سالمان

قال مصطفى جعفر سالمان، عضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، إن مشاركة المصريون في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وكل مؤسسات الدولة المصرية حريصة على  أن يكون المشهد الانتخابي حضاريا ويرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة وذلك من أجل أن يحقق مزيدا من المساحات في المجال العام ومزيد من قوة المؤسسات والتعددية.

وأكد عضو كتلة الحوار، على وعي الشعب المصري في النزول إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن  إقبال المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية عكس  إصرار الشعب بكافة فئاته  على استمرار البناء والتنمية، وثبت الوعي الشديد الذي يمتع به أبناء المصريين في الخارج.

عضو كتلة الحوار: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يدعم أمن واستقرار الوطن فى ظل التحديات التي تهدد الأمن القومي

وأشار مصطفى جعفر سالمان، إلى أن هذه الانتخابات تُجرى في ظل ظرف استثنائي تماما حيث تواجه مصر  تحديات وتهديدات حقيقية ووجودية للأمن القومي في الشرق والغرب والجنوب، وعلى الشعب المصري الاصطفاف لدعم أمن واستقرار هذا البلد.

وأضاف سلمان، أن جميع دول العالم تنتظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، والجميع يتابع ويترقب هذه الانتخابات، لذلك يجب على المصريين الاتحاد والمشاركة، حتي يري العالم عظمة الشعب المصري وحرصه على المشاركة لاختيار مستقبله ومستقبل أولاده ومسقبل بلده.

وكان مصطف جعفر سالمان أسس حملة تطوعية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة الجيزة وأنشأ لها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت مسمى "حملة دعم الرئيس السيسي بالجيزة".

كتلة الحوار مصطفى جعفر سالمان الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات المشهد الانتخابي

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