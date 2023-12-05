"كتلة الحوار" تتساءل عن عدم إطلاق استراتيجية اللعمل التطوعي

في اليوم العالمي للتطوع

أصدرت كتلة الحوار، بيانًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع،جاء فيه أن العالم يحتفل في 5 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للتطوع واختارت الأمم "قوة العمل الجماعي: إذا فعل الجميع ذلك" موضوعا للعام، كفرصة للحديث عن المتطوعين وتعزيز فرص التطوع.

وأضافت كتلة الحوار في بيانها: "يُعد العمل التطوعي موردًا هائلًا متجددًا لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في كافة أنحاء العالم. وفي حين يواجه العالم تحديات متزايدة، فأولئك المتطوعون هم أول من يقدم المساعدة لمن يحتاجها. ويتصدر المتطوعون الصفوف في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، وهي حالات غالبًا ما تكون شديدة الصعوبة وقاسية.

قانون العمل الأهلي أفرد مساحة كبيرة للتطوع

وأوضحت أن قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 أفرد مساحة كبيرة للتطوع ولأول مرة في القوانين المصرية، وتساءلت كتلة الحوار عن سبب عدم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي حتى الآن؟، على الرغم من التصريحات المتكررة لوزيرة التضامن الاجتماعي بقرب الانتهاء منها.

وأكدت أن مصر بلد شابة وتمتلك ملايين الشباب، حيث يتم توظيفهم في خدمة الوطن، وظهر بجلاء دور الشباب المصري خلال الحرب التي تقودها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فقد تجمع العشرات من المتطوعين بجوار معبر رفح من اجل تجهيز الشاحنات والسهر ايام متكررة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقدمت كتلة الحوار الشكر للمتطوعين الذين يقطتعون أجزاء من أوقاتهم من أجل خدمة المجتمع المحلي، مطالبة الحكومة بضرورة وجود قاعدة بيانات بالمتطوعين والتخصصات المختلفة والتنسيق بين الكيانات والمؤسسات ومراعاة البعد الجغرافي وضرورة وجود خريطة بالمشروعات والاحتياجات.