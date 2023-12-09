أستاذ علوم سياسية لـ"إكسترا نيوز": الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور توعوى كبير

قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت بشكل كبير للمصريين في الخارج عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إجراء الانتخابات على ثلاثة أيام، يعطي مساحة كبيرة لكل فرد في المجتمع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف فرحات، أن المواطن إذا شعر بأهمية صوته في الانتخابات، سيجعل المشاركة أكثر فعالية، مؤكدًا أن كل فئات المجتمع تقف مع الدولة المصرية في كل حق دستوري.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن الحملات الخاصة بالأحزاب، ساهمت في توعية الناخبين بأهمية المشاركة الفعالة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي قامت بدور توعوي كبير.