«الإنتاج الحربى»: نجاح «إيديكس 2023».. وتصنيع مضادات الطائرات بالتعاون مع روسيا

أكدت وزارة الدولة للإنتاج الحربى نجاح فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية «EDEX 2023» على مدار أربعة أيام بمركز المنارة، والتى عقدت خلال الفترة من ٤ إلى ٧ ديسمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد شاركت وزارة الإنتاج الحربى بجناح ضم العديد من المنتجات المتميزة والفريدة، التى يبلغ عددها ٥٩ منتجًا، وتم عرض ٥٣ منتجًا منها بجناح الوزارة الداخلى، و٦ منتجات بجناح الوزارة الخارجى، ويعد المعرض، الذى تنظمه مصر كل عامين، الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية فى مصر والقارة الإفريقية، ويجمع العديد من كبريات الشركات المحلية والعالمية فى مجالات الدفاع والتسليح، ويمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات.

وجاء تنظيم هذا المعرض بناء على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا.

وقد شهد المعرض نشاطًا ملحوظًا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، عقد خلاله العديد من اللقاءات، وتفقد أجنحة عدد من الشركات المشاركة، وكذلك توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بهدف التعاون وتبادل الخبرات.

وعقد الوزير لقاءات مع كل من وزير الدفاع والمشتريات بدولة صربيا، ورئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزبكستان، ووزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا، ووفد وزارة الدفاع التشيكية، ونائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية، DAPA، بكوريا الجنوبية، ونائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية «تكسلا»، والمنسق العام لوزارة الدفاع ببنجلاديش، والرئيس التنفيذى لأنظمة الاتصالات والمعلومات بمجموعة تاليس العالمية، ورئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية الإيطالى، وممثلى شركة «روس أوبورون» الروسية، وممثلى شركة «نورثروب جرومان» الأمريكية، ونائب رئيس شركة بريتا الإيطالية، وممثلى شركة TPS و«SAMEL-90» البلغاريتين، ونائب رئيس الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية.

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال هذه اللقاءات إلى دور الوزارة الرئيسى كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى بمصر، وكذلك دورها فى مجال التصنيع المدنى عن طريق استغلال فائض الطاقات بشركاتها ووحداتها التابعة، وذلك للمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى.

واستعرض أبرز المنتجات التى تشارك بها وزارة الإنتاج الحربى بالمعرض، على رأسها راجمة الصواريخ على عربة مدرعة ذات جنزير «رعد ٢٠٠»، والتى تم تنفيذها وتصميمها من خلال التعاون بين ٥ شركات تابعة للوزارة.

كما استعرض الوزير أحد أهم المنتجات الاستراتيجية التى يتم عرضها لأول مرة بالمعرض، وهى «الصلب المدرع» الذى يعد أساس صناعة العربات المدرعة، وتم استخدامه فى تدريع النسخة المحدثة من «سينا ٢٠٠»، وتم إنتاج هذا المنتج المهم بالتعاون بين شركة أبوزعبل للصناعات الهندسية، «مصنع ١٠٠ الحربى»، وأحد الكيانات الوطنية المصرية التابعة للقطاع الخاص.

كما أجرى مباحثات مع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة التصنيع العراقى ومدير الصناعات العسكرية بالجزائر، ومدير عام البحوث والصناعات العسكرية العمانية، وممثلين عن وزارة الدفاع البحرينية، استهدفت جميعها التباحث حول العمل على تعزيز سبل التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات العربية الشقيقة العاملة فى مجالات مماثلة. وشهد المعرض توقيع مذكرتى تعاون مع السعودية، بهدف تعزيز أواصر العلاقات وإقامة شراكات استراتيجية بين الجانبين وتبادل الخبرات، وبين شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة روس أوبورون الروسية، بهدف التعاون المتبادل فى مجال التصنيع المشترك للوسائل المضادة للطائرات.