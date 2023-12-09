السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

صوتك لمصر..

حملة فريد زهران: نأمل أن تحذو المنابر الإعلامية حذو "الدستور" فى دعم المشاركة الإيجابية

الدكتور معتز الشناوى
الدكتور معتز الشناوى

أثنى الدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، على مبادرة مؤسسة الدستور "صوتك لمصر" لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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وقال الشناوى فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هذا ليس بغريب على موقع وجريدة الدستور، مضيفا أنه يأمل أن تحذو كافة المواقع الصحفية والمنابر الإعلامية حذو مؤسسة الدستور فى دعم المشاركة الإيجابية لكل المصريين في الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه لا يصب فقط فى مصلحة المواطنين والوطن ولكنه يرد كيد الكائدين فى نحورهم ممن يتربصون بمصرنا الغالية من أصحاب الدعاوى المغرضة ذات الأهداف المغرضة.

ووجه الشناوي دعوة للمواطنين قائلا: نحن بصدد استحقاق دستورى، مشيرا إلى أن الاستحقاق تعنى انه حق وليس مجرد مشاركة، لأن الحقوق تؤخذ ولا تمنح.

ودعا المتحدث باسم حملة فريد زهران، المصريين التوجه إلى صناديق الاقتراع لأخذ حقهم فى المستقبل، فهم لهم حق واضح فى أن يحددوا من سيدير دفة الوطن فى المستقبل القريب والبعيد.

ولفت الشناوى إلى أن الاستحقاق واضح والمنافسة كبيرة بين عدد من المرشحين، مطالبا المواطنين باختيار من يروا برنامجه يناسبهم ويناسب طموحاتهم أيا كان من هو، فبكل تأكيد ستبقى إرادة المواطنين.

الدكتور معتز الشناوي المرشح الرئاسي فريد زهران مؤسسة الدستور صوتك لمصر الانتخابات الرئاسية

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