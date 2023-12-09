مراسلة “القاهرة الإخبارية”: تخفيف وطأة الضربات والمعارك في شمال القطاع

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، إن الجيش الإسرائيلي توالت بيناته في الحديث عن أعماله القتالية ومعاركه الضارية سواء في الشمال أو الجنوب من قطاع غزة، حيث كانت أول الأنباء التي تحدث فيها بأن هنالك تخفيف وطأة الضربات والمعارك الضارية في شمال القطاع.

وأضافت أبو شمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تخفيف في وطأة الضربات والمعارك في شمال القطاع، جاء استجابة لضغوطات الإدارة الأمريكية التي حثت الحكومة الإسرائيلية على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع المدنيين في القطاع.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هذا البيان الإسرائيلي قال إن المعارك مستمرة في جنوب القطاع وتحديدًا في خان يونس التي تعتبر مرحلة ومنطقة قتال، وبأن التنقل بين خان يونس ورفح سيكون صعب للغاية، وكان قد حدد طرق التفافية للمواطنين بسلوكها.

وتابعت: “ولكن كان هناك إيعاز فيما بعد البيان الأول إلى أهالي الشجاعية أو حي الزيتون، إلى سلوك طريقين قد حددهما الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق للوصول للمدنيين، وكان قد قال في هذا البيان أنه منذ العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر سيكون هناك تخفيف لوطأة المعارك والضربات الإسرائيلية المستمرة ليتمكن الأهالي والمدنيين هناك من التزود من حاجتهم الأساسية، متناسيًا بذلك بأنه لا يوجد أصلا مواد أساسية أو تموينية في القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع”.