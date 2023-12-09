السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: تخفيف وطأة الضربات والمعارك في شمال القطاع

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، إن الجيش الإسرائيلي توالت بيناته في الحديث عن أعماله القتالية ومعاركه الضارية سواء في الشمال أو الجنوب من قطاع غزة، حيث كانت أول الأنباء التي تحدث فيها بأن هنالك تخفيف وطأة الضربات والمعارك الضارية في شمال القطاع.

وأضافت أبو شمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تخفيف في وطأة الضربات والمعارك في شمال القطاع، جاء استجابة لضغوطات الإدارة الأمريكية التي حثت الحكومة الإسرائيلية على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع المدنيين في القطاع.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هذا البيان الإسرائيلي قال إن المعارك مستمرة في جنوب القطاع وتحديدًا في خان يونس التي تعتبر مرحلة ومنطقة قتال، وبأن التنقل بين خان يونس ورفح سيكون صعب للغاية، وكان قد حدد طرق التفافية للمواطنين بسلوكها.

وتابعت: “ولكن كان هناك إيعاز فيما بعد البيان الأول إلى أهالي الشجاعية أو حي الزيتون، إلى سلوك طريقين قد حددهما الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق للوصول للمدنيين، وكان قد قال في هذا البيان أنه منذ العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر سيكون هناك تخفيف لوطأة المعارك والضربات الإسرائيلية المستمرة ليتمكن الأهالي والمدنيين هناك من التزود من حاجتهم الأساسية، متناسيًا بذلك بأنه لا يوجد أصلا مواد أساسية أو تموينية في القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع”.

القاهرة الإخبارية الجيش الإسرائيلي قطاع غزة تخفيف في وطألة الضربات شمال القطاع الادارة الامريكية المدنيين جنوب القطاع خان يونس رفح

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعلن مقتل 5 من عناصره فى معارك بقطاع غزة

الحوثيون: نحذر جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل

"القاهرة الإخبارية": القطاع الصحى منهار تمامًا فى غزة

وزير العدل الفلسطينى: إسرائيل تمردت على القانون الدولى وأمريكا شريك فى الحرب

"القاهرة الإخبارية": الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف دبابات لإسرائيل

“القاهرة الإخبارية”: عشرات الشهداء جراء قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

“القاهرة الإخبارية”: الفصائل قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية

“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يحاصر النازحين فى مستشفى كمال عدوان شمال غزة

الأكثر قراءة

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

وفاة رهينة إسرائيلية فى قطاع غزة تثير جدلًا داخل دولة الاحتلال

الخطيب يهنئ لاعبى اليد وجهازهم الفنى والإدارى بالسوبر المصرى

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟