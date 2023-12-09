طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we

زاد البحث عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we على محركات جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر "الدستور" رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 وطرق السداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023

يعد التليفون الأرضي من أهم وسائل الاتصال سواء كان في المنزل أو في العمل، فقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرصي 2023 لشهر ديسمبر عبر الوقع الإلكتروني للشركة أو عبر تطبيق MY WE أو عبر الاتصال بالرقم 19777، ويعد الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني من أكثر الطرق شيوعًا وذلك عبر الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط

-قم بإدخال رمز المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

-اضغط على زر "إظهار الفواتير".

ويمكنك أيضًا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الاتصال بالرقم المختصر 19777، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

-قم بالاتصال على الرقم المختصر 19777.

-اتباع التعليمات الصوتية.

-قم بإدخال رقم التليفون الأرضي .

-اضغط على زر "تأكيد".

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

-السداد نقدًا لدى مكاتب البريد أومكاتب الشركة المصرية للاتصالات.

-السداد باستخدام بطاقة الائتمان.

-السداد عبر الهاتف باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني.

-السداد عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات اعلنت أنه يتبقى نحو 5 أيام على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 قبل وقف الخدمة عن غير المسددين وفرض غرامة، وكانت الشركة المصرية للاتصالات أصدرت فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر يوم 15 من الشهر قبل الماضي، وذلك عن استخدام أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023.

وأتاحت الشركة فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى نهاية يوم 14 من شهر نوفمبر الماضي، وبدأت في تحويل الخدمة للاستقبال عن غير المسددين في الأيام التالية مع إتاحة الفرصة للسداد حتى يوم الخميس المقبل 14 ديسمبر.