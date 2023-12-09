السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد جلال: "إنزل وشارك بلدنا بتتغير بشكل كبير نحو الأمام"

خالد جلال
خالد جلال

وجه المخرج خالد جلال، رسالة للمواطنين يحثهم فيها الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال خالد جلال، خلال مقطع فيديو عرضته قناة "إكسترا نيوز": "بلدنا بتتغير بشكل كبير نحو الأمام، ومشاركتك تدعم هذا التقدم، وتدعم المسيرة التنموية في مصر، لازم الناس تستخدم حقها في أنها تختار مستقبلها انزل وشارك".

وتفتح اللجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكة النقض.

خالد جلال اكسترا نيوز المخرج الدستور الرئاسية

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