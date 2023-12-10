الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 وفقا للخريطة الزمنية الرسمية

طلاب
طلاب

يبحث العديد من طلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024، وكذلك المعلمين وذلك بالتزامن مع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتى تبدأ فى منتصف يناير المقبل، وترصد الدستور خلال التقرير التالى موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 وفقا للخريطة الزمنية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وهى كالتالى حسبما نرصدها فى السطور المقبلة.

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استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. كيفية التسجيل ونصائح عند التسجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 أنه  ينتهي العام الدراسي الأول 2023-2024 يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 أنه قد  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

ووفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وسوف  تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وسوف  تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الخريطة الزمنية المعلنة فى بداية العام الدراسي الجارى وفقًا للخريطة الزمنية 2024 أنه سوف يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 

وتستعد المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية لامتحانات الفصل الدراسي الاول والتى تبدأ فى 15 يناير المقبل وقالت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات سوف تكون فى مستوى الطالب المتوسط وجميعها من المقرر الدراسي. 

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