السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمشاركة ابنته.. تعرف على صناع أغنية "عليا" لـ محمد نور

محمد نور وأبنته عليا
محمد نور وأبنته عليا

تشارك "عليا" نجلة المطرب محمد نور  في فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل نفس اسمها "عليا" وذلك من خلال ظهورها كبطلة فيديو كليب الأغنية.

 

ويتعاون في أغنية "عليا" مع كل من الشاعر الغنائي مايكل توفيق والملحن محمد غريب والموزع الموسيقي محمد شفيق، وعازف الجيتار أحمد حسين فيما تعاون في الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفه.

 

وكشف محمد نور عن موعد طرح الأغنية والمقرر لها السبت المقبل عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" عددًا من مقطاع الفيديو التي تكشف عن كواليس تصوير المشاهد بقيادة المخرجة بتول عرفة بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التي تكشف عن تدريبات ابنته "عليا" على رقصات الأغنية.

 

آخر أعمال محمد نور الفنية

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" آخر أعمال الفنان محمد نور، والذى يعد عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، منها أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

 

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

 

وكان آخر أعمال محمد نور الغنائية أغنية "الحب" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين والموزع الموسيقي محمد شفيق، ومهندس الصوت ياسر أنور.

 

عليا محمد نور المطرب محمد نور أغنية “عليا” بتول عرفه يوتيوب

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