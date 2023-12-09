السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الريادة: المشاركة في الانتخابات رسالة بوقوف الجميع خلف الوطن

كمال حسنين
كمال حسنين

قال رئيس حزب الريادة كمال حسنين، إن الحزب فتح أبوابه كمقر دليل انتخابي للمواطن المصري عن طريق برنامج اعرف لجنتك لكي يذهب الناخب إلى لجنته بكل سهولة ويسر.

وأضاف رئيس حزب الريادة في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الدولة المصرية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات تقدم العديد من التسهيلات ورأينا ذلك في تصويت المصريين بالخارج، ولأول مرة استطاع المواطن بالخارج الإدلاء بصوته حتى لو كانت بطاقة الرقم القومي منتهية.

رئيس حزب الريادة: تصويت المصريين بالخارج كان عرسًا ديمقراطيًا

وأكد أن تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات كان عرسًا ديمقراطيًا في 121 دولة رغم سوء الأحوال المناخية وبعد المسافات بين الناخب ولجنته الانتخابية، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج أعطوا رسالة للعالم كله أن المواطن المصري يمارس حقه الدستوري.

وتابع: "كما أعطى المصريون بالخارج رسالة للعالم أجمع فإن المصريين في الداخل سيوجهون رسالة أيضًا بأن المواطن المصري يصطف خلف الوطن المصري في ظل الأزمة التي نعيشها بخصوص القضية الفلسطينية".

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