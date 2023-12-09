السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شيفات "سي بي سي سفرة" يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات غدًا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية “سي بي سي سفرة” تقريرًا مصورًا لشيفات القناة بعنوان “نشوفكوا بكرة.. علشان بكرة هيبقى أحلى”، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية غدًا الأحد.

الانتخابات الرئاسية 

وظهر في هذا التقرير عدد من نجوم قناة "سي بي سي سفرة، مثل الشيف الشربيني، الشيف نجلاء الشرشابي، الشيف هشام السيد، الشيف عمر إسماعيل.

الدعوة للمشاركة

وكان الهدف من هذا الفيديو المصور هو دعوة المواطنين على الذهاب للانتخابات الرئاسية غدا من أجل الإدلاء بأصواتهم للمرشح الذي يريديون أن يمثلهم السنوات المقبلة.

والجدير بالذكر، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دورًا فعالًا في العملية الانتخابية، حيث تم توفير مساحات إعلامية متساوية للمرشحين كافة في الانتخابات الرئاسية، كما تم إنتاج عدد كبير من التقارير المصورة التي تم من خلالها دعوة المواطنين إلى تأدية هذا الواجب الوطني من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

سي بي سي سفرة شيفات سي بي سي سفرة الشربينى الانتخابات الرئاسية قناة سي بي سي سفرة

الأكثر قراءة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد وصوله للهدف 200

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟