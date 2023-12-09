شيفات "سي بي سي سفرة" يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات غدًا

عرضت فضائية “سي بي سي سفرة” تقريرًا مصورًا لشيفات القناة بعنوان “نشوفكوا بكرة.. علشان بكرة هيبقى أحلى”، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية غدًا الأحد.

الانتخابات الرئاسية

وظهر في هذا التقرير عدد من نجوم قناة "سي بي سي سفرة، مثل الشيف الشربيني، الشيف نجلاء الشرشابي، الشيف هشام السيد، الشيف عمر إسماعيل.

الدعوة للمشاركة

وكان الهدف من هذا الفيديو المصور هو دعوة المواطنين على الذهاب للانتخابات الرئاسية غدا من أجل الإدلاء بأصواتهم للمرشح الذي يريديون أن يمثلهم السنوات المقبلة.

والجدير بالذكر، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دورًا فعالًا في العملية الانتخابية، حيث تم توفير مساحات إعلامية متساوية للمرشحين كافة في الانتخابات الرئاسية، كما تم إنتاج عدد كبير من التقارير المصورة التي تم من خلالها دعوة المواطنين إلى تأدية هذا الواجب الوطني من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.