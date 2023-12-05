عبدالله المغازى: الشركة المتحدة منحت مرشحى الرئاسة فرصًا متكافئة (فيديو)

أكد الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن مؤسسات الدولة تظهر حيادية مسئولة في التعامل مع الانتخابات الرئاسية وحملات المرشحين المختلفة.

وقال المغازى خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتليفزيون المصري قدما فرصًا متكافئة للمرشحين الأربعة في الدعاية الانتخابية، حيث حصل كل منهم على 100 دقيقة من الزمن الإعلامي.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة الأمنية تلعب دورًا إيجابيًا في تأمين المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية للمرشحين، ما يعكس الحيادية الإيجابية لمؤسسات الدولة المصرية.

وأضاف أن المصريين في الخارج أظهروا حرصًا كبيرًا على المشاركة في الانتخابات، وذلك من خلال إقبالهم الكثيف على السفارات المصرية في الدول المختلفة، ما يدل على وعيهم بحقهم في اختيار رئيسهم.