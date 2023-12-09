آخرهم نجل رئيس الأركان.. أبرز قتلى أبناء قادة الاحتلال في حرب غزة

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر بشرية كثيرة بعض منها أبناء قادة وأقارب وزراء في الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت وسائل الاعلام العبرية، بأن حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى 404 قتلى.

فيما وصل حصيلة جيش الاحتلال منذ العملية البرية في غزة إلى 80 جندي.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز أبناء وأقارب قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية العدوان على غزة.

مقتل أبناء شقيقة عضو مجلس الحرب غادي ايزنكوت

وقتل أمس الجمعة في غزة، مائور كوهين، ابن شقيقة غادى ايزنكوت عضو مجلس الحرب الإسرائيلي وعضو الكنيست ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق.

ومائور كوهين نجل شارون ايزنكون، وهو جندي في قوات الاحتلال النظامية، ومن مدينة إيلات.

ويعد مائور كوهين الابن الثاني لشارون الذى يقتل خلال الحرب الأخيرة في غزة.

مقتل نجل غادي ايزنكوت

كما قتل الخميس، جال أيزنكوت، نجل الوزير الإسرائيلي جادي ايزنكوت، شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "الرقيب الأول احتياط جال مئير آيزنكوت، 25 عامًا من هرتسيليا، جندي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، قُتل في معركة شمال قطاع غزة".

مقتل ابنة الأخ الأصغر لسارة نتنياهو

وفي 12 نوفمبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال مقتل المجندة باركيتزي ماتانيا أرتزي، ابنة الأخ الأصغر لسارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفقا للراي.

هذا وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة، في اليوم الـ65 لمعركة طوفان الأقصى.

وأعلنت كتائب القسام عن استهداف 5 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس.