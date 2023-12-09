السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقتحم مدرسة صلاح الدين غرب غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا غرب مدينة غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خان يونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقًا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة حمادة قرب مسجد عبدالله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.

اشتباكات المقاومة مع قوات الاحتلال

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

فيما أعلنت فصائل فلسطينية أن ما تتصوره إسرائيل بشأن إمكانية تحرير أسراها عبر مغامرات غير محسوبة يؤكد مجددًا عدم اكتراثها بحياتهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الاحتلال الأونروا غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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