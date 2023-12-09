وزير الإسكان الفلسطينى: الاحتلال مسح 25% من مناطق غزة الحضارية بالكامل

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، السبت، عن أن أكثر من 25% من المناطق الحضرية في قطاع غزة مسحت بالكامل عن الخريطة، جراء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال محمد زيارة في بيان صحفي له مساء اليوم، إن ما يزيد على ربع مليون وحدة سكنية دمرت بدرجات متفاوتة ما بين كلي وجزئي، في حين جرى تدمير أكثر من 30% من البنية التحتية بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والاتصالات، كما تم تدمير آلاف المنشآت التعليمية والصحية والخدماتية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية.

ولفت إلى أنه لا يمكن حاليًا تقدير حجم التدمير بصورة واقعية، نظرًا لظروف العدوان وعدم تمكن جهات الاختصاص من النزول على الأرض، وكذلك لأن آلة الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تواصل إمعانها في التدمير.

وأوضح وزير الإسكان الفلسطيني أنه وبعد نفاد الوقود وعدم وجود آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الطرقات يلجأ المواطنون بمحاولات الإنقاذ من تحت الركام إلى استخدام الطرق اليدوية، ما تسبب باستشهاد آلاف المدنيين، معظمهم أطفال ونساء وشيوخ ما زالوا تحت الركام.

اليوم الـ64 من العدوان الإسرائيلي.. الفصائل الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلى خسائر فادحة بغزة

ولليوم 64 على التوالي، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في سياق معارك "طوفان الأقصى" خوض معارك شرسة وضارية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مختلف مناطق قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف مدفعي وغارات جوية على مدار الساعة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أوقعت المقاومة الفلسطينية في صفوف قوات الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والخسائر، لا تعلن عنها إسرائيل، في محاولة منها للتعتيم على مدى صعوبة تحقيق هدفها المعلن منذ بدء الحرب قبل شهرين.