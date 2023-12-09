السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الإسكان الفلسطينى: الاحتلال مسح 25% من مناطق غزة الحضارية بالكامل

محمد زيارة وزير الأشغال
محمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، السبت، عن أن أكثر من 25% من المناطق الحضرية في قطاع غزة مسحت بالكامل عن الخريطة، جراء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال محمد زيارة في بيان صحفي له مساء اليوم، إن ما يزيد على ربع مليون وحدة سكنية دمرت بدرجات متفاوتة ما بين كلي وجزئي، في حين جرى تدمير أكثر من 30% من البنية التحتية بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والاتصالات، كما تم تدمير آلاف المنشآت التعليمية والصحية والخدماتية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية.

txt

القاهرة الإخبارية: إصابة 5000 جندى إسرائيلى منذ بدء العدوان على غزة

ولفت إلى أنه لا يمكن حاليًا تقدير حجم التدمير بصورة واقعية، نظرًا لظروف العدوان وعدم تمكن جهات الاختصاص من النزول على الأرض، وكذلك لأن آلة الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تواصل إمعانها في التدمير.

txt

استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل فى غارات للاحـتلال الإسرائيلى على جنوب غزة

وأوضح وزير الإسكان الفلسطيني أنه وبعد نفاد الوقود وعدم وجود آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الطرقات يلجأ المواطنون بمحاولات الإنقاذ من تحت الركام إلى استخدام الطرق اليدوية، ما تسبب باستشهاد آلاف المدنيين، معظمهم أطفال ونساء وشيوخ ما زالوا تحت الركام.

اليوم الـ64 من العدوان الإسرائيلي.. الفصائل الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلى خسائر فادحة بغزة

ولليوم 64 على التوالي، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في سياق معارك "طوفان الأقصى" خوض معارك شرسة وضارية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مختلف مناطق قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف مدفعي وغارات جوية على مدار الساعة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أوقعت المقاومة الفلسطينية في صفوف قوات الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والخسائر، لا تعلن عنها إسرائيل، في محاولة منها للتعتيم على مدى صعوبة تحقيق هدفها المعلن منذ بدء الحرب قبل شهرين.

غزة قطاع غزة الإسرائيلي محمد زيارة الإسكان الفلسطيني الفلسطينى

الأكثر قراءة

عاجل.. صلاح "200" يسجل ويصنع في عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

صلاح يسجل الهدف رقم 200 له في مسيرته مع ليفربول

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" في واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة