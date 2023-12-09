"يبحثون عن قطرة مياه".. أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرا يرصد الحياة الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون النازحون داخليًا، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن قطرة الماء أصبحت صيدًا ثمينًا يبذل من أجله الغزاويون جهدهم ووقتهم بمشاركة أطفالهم، حيث إن ندرة المياه في قطاع غزة وصلت لوضع مذرٍ ومؤلم، تسبب فيه الاحتلال بأكثر من وسيلة، من قصف لخطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع، وتدمير مركبات توزيع المياه والخزنات فوق أسطح المياه.

ووصل الأمر إلى حد التضييق على دخول شاحنة المساعدات التي ينتظر الفلسطينييون أن تأتي لهم محملة بمياه الشرب مع بقية المساعدات.

وقال مواطن فلسطيني خلال التقرير: "أذهب لأجد مياها لأسرتي، فالوضع صعب جدًا، لا يوجد لدينا بنزين أو مياه".