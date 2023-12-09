القاهرة الإخبارية: إصابة 5000 جندى إسرائيلى منذ بدء العدوان على غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة 5 آلاف جندي إسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

وأعلنت فصائل فلسطينية أن ما تتصوره إسرائيل بشأن إمكانية تحرير أسراها عبر مغامرات غير محسوبة يؤكد مجددًا عدم اكتراثها بحياتهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.