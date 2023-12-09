السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد رائف يدعو جموع المصريين للاحتشاد أمام اللجان الانتخابية

أحمد رائف
أحمد رائف

دعا أحمد رائف، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الصعيد، جموع الشعب المصري للاحتشاد أمام اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع أيام 10 و11و12  ديسمبر الجاري، للمشاركة الإيجابية في سباق الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في اختيار رئيس مصر وتسطير ملامح المستقبل الجديدة.

وأكد رائف، في بيان له اليوم، أن الحرص على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية يرسخ حالة الأمن الاستقرار التي تعيشه مصر، والمضي في طريق التنمية وبناء المستقبل من خلال القنوات الشرعية والمسارات الديمقراطية السليمة التي يكفلها الدستور والقانون.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الصعيد إلى أن مصر تشهد تحديات جسيمة في الداخل والخارج ومن كل اتجاه، تطلب من الجميع الاصطفاف الوطني وتلبية نداء الوطن، حفاظا على أمنها القومي، والعمل على ردع أي محاولات للنيل منها ومن تاريخها وشعبها، والتصدي للدعوات المسمومة والشائعات التي يطلقها المتربصون بهدف زعزعة استقرارها ورخو قوتها.

وثمّن رائف مشاركة المصريين في الخارج، والتي كانت صورة مشرفة وحضارية معبرة عن مصر وشعبها المثقف الواعي لمثل تلك الواجبات والحقوق، والمدرك بأهمية استغلالها لرسم ملامح مستقبله باعتباره هو مصدر السلطات بحكم الدستور والقانون.

كما أشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء المصري والهيئة العامة للاستعلامات والأجهزة الأمنية وجميع الجهات المعنية لما يبذلونه من جهود كبيرة من أجل نجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها أمام الجميع.

من جانبه أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، بمبادرة جريدة وموقع الدستور "صوتك لمصر"، التى تدعو فيها المواطنيين للمشاركة فى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن مبادرة الدستور تؤكد أهمية الإعلام الوطنى والجاد فى قيادة الرأى العام فى القضايا المهمة التى تمر بالوطن.

وأشار الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من أهم قضايا الوطن التي تتطلب تفاعل المواطنيين معها، متوقعا لمبادرة الدستور تأثير زيادة في نسب المشاركة في الاقتراع.

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