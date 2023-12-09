السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انتهاء الأعمال في محطة مترو إمبابة.. ومواطنون: نتوقع انفراجة مرورية (صور)

مترو إمبابة
مترو إمبابة

انتهت الأعمال النهائية بمحطة إمبابة بالجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تستوعب 50 ألف راكب يوميًا، ومن المقرر تشغيلها خلال أيام، حيث تخدم سكان مناطق شارع المطار وشارع الطناني ومنطقة عزبة الصعايدة وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق

محطة مترو إمبابة 

وشهدت محطة مترو إمبابة، ثاني محطات المرحلة المقرر افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة بالخط الجديد بمترو الأنفاق، بعض التشطيبات واللمسات الأخيرة داخلها وخارجها.

وتقع محطة مترو إمبابة بشارع المطار وبالتحديد عند المزلقان، والمحطة تخدم عددًا من الأحياء والتي من ضمنها شارع المطار والطنانى وعزبة الصعايدة وأول شارع البوهي وأول طريق بشتيل والمناطق المحيطة بإمبابة.

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قبل افتتاحهما رسميًا.. وضع اللمسات الأخيرة بمحطتى مترو إمبابة والقومية (صور)

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمحطة مترو إمبابة، ضمن أعمال الجزء الثالث 3b من المرحلة الثالثة للخط الثالث.

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انتهاء الأعمال بمحطة مترو إمبابة.. ومواطنون: تحول للمنطقة ونقلة حضارية

تضم عددًا من السلالم المتحركة والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف، بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوى الهمم، والسلالم العادية، كما تضم مسارًا خاصًا للمكفوفين من ذوي الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة.

إشادة أهالي إمبابة

من جانبهم، أشاد العديد من أهالي منطقة إمبابة بأعمال مترو إمبابة، ويقول عبد السميع محمد، أحد سكان منطقة إمبابة، إن جميع السكان والأهالي في انتظار الافتتاح الرسمي لمترو الانفاق، الذي سوف يرتقي بالمنطقة على كل المستويات ويساعد في تحسين المرافق وتقليل المسافات لمعظم المناطق.

ومن جانبه أكد امير طارق، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن وجود محطة مترو في منطقة إمبابة سوف تحدث انفراجة كبيرة في أزمة المرور والزحام المستمر صباحًا.

مترو إمبابة

مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
مترو إمبابة
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