الحبس سنة مع الشغل لمتهم في "أحداث الصف"

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، بمعاقبة متهم في تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بالحبس سنة مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

تعود أحداث القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولى بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولى بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولى بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.