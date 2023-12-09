السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مطروح الأزهرية" يجتمع مع مديري الإدارات استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

اجتماع رئيس الإدارة
اجتماع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية

اجتمع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، مع مديري المراحل والإدارات التعليمية، وموجهي العموم؛ لمناقشة استعداداتهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

امتحانات النقل

تناول اللقاء آخر المستجدات والتعليمات المتعلقة بامتحانات النقل، ومهام المرحلة الابتدائية، والمقررة في ديسمبر الجاري، بحضور مدير عام العلوم الدينية والشرعية للمنطقة فضيلة الشيخ عطيه سالم.

سير العملية التعليمية

كما ناقش رئيس المنطقة، تقارير سير العملية التعليمية بالمعاهد، وملاحظاته التي رصدها خلال متابعاته الميدانية لانتظام الدراسة، موجها بتكثيف المرور على المعاهد، ومتابعة الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية.

اجتماع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية
اجتماع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية
اجتماع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية
اجتماع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية
اجتماع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية
اجتماع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية
اجتماع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية
اجتماع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية
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