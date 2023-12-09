السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا، وذلك في إطار استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، واستعدادًا لماراثون العملية الانتخابية الرئاسية 2024، والتي من المقرر عقدها غدًا وتستمر من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وعبدالفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممثلي الدين الإسلامي، والمسيحي، وعدد من الجهات التنفيذية، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب الرياضة.

ضرورة المشاركة الإيجابية

وحث محافظ بورسعيد، المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، التي تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، وتعبّر عن قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية، مؤكدًا أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله رئيسًا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

كما أكد ممثلو الدين الإسلامي أن الوطنية شرف، وهكذا علمنا الدين الإسلامي والنبي، صلى الله عليه وسلم، وهو حب الوطن وواجبنا نحن نحو الوطن هو أن نبني ونعلي فيه، وقيمة الإنسان المصلح هو أن يسعي لتعمير الأرض، وواجبنا نحن كرجال دين أن نزرع الصلاح في قلوب المجتمع ليكون إيجابيًا وليس سلبيًا، وأن نكون إيجابيين وأن نشارك في الانتخابات الرئاسية، والدعوة إلى المشاركة الإيجابية في كل شيء يدعو إليه الوطن، وهكذا علمنا الرسول أن نعمل لصالح الوطن، داعيًا المولى، عز وجل، أن يديم الأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف ممثلو الدين المسيحي: "علينا أن نعمل لصالح الوطن، وأن نتطلع إلى المستقبل ودعم القيادة السياسية، وأن نبعث رسالة إلى العالم أجمع بالمشاركة الإيجابية، وأن المصريين جميعًا شركاء في الوطن، وليس هناك فرق بين مسلم ومسيحي، والمحافظة على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة المهمة لتحقيق الأمن والاستقرار".

جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
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