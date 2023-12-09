في دورتها التاسعة.. تكريم اسم سعاد حسني في مسابقة ملكة جمال الأناقة

تنطلق فعاليات حفل مسابقة Miss elegant "ملكة جمال الأناقة" في دورتها التاسعة ومن المقرر إقامتها يوم 16 ديسمبر الجاري، في فندق لوسيال، وذلك من أجل الإعلان عن الفائزة باللقب لعام 2024.

واختار المسؤولون عن المسابقة برئاسة محمود نجاح اسم الراحلة سعاد حسني، وتتسلم الجائزة التقديرية عنها شقيقتها السيدة جيهان، وتتكون أعضاء لجنة التحكيم من رئيس المسابقة محمود نجاح، الفنان عمرو رمزي، الفنانة بسنت النبراوي، مدرب التنمية البشرية تامر شلبي، مدربة الإتيكيت والسلوك ريهام الهواري.

مسابقة ملكة جمال الأناقة

وتكون شروط التقديم للمسابقة miss elegant الموسم التاسع:

1 - لا يقل الطول عن 160 سم

2 - الوزن مناسب مع الطول وفقًا للمعايير الدولية

3 _ السن من 16 إلى 35 سنة

4 _ حاصلة علي مؤهل عاليأو طالبة جامعية أو في مدرسة لغات

5 _ تجيد اللغة الإنجليزية

6- لديها مشروع سياحي تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر

7- لديها مشروع تسعى لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الوعمال الخيرية

8 _ حسنة المظهر واللباقة وتجيد الحديث ولديها موهبة

9_ نشطة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي

مسابقة ملكة جمال الأناقة

وسيضم هذا الموسم أكثر من لقب ومنهم:

-ملكة جمال الأناقة للمراهقين

- ملكة جمال مصر للسياحة (ستحصل على هذا اللقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر للأناقة)

- ملكة جمال مصر للسياحة

للمراهقين

- ملكة جمال الأناقة للياقة

- ملكة جمال الأناقة للنخبة

سيتضمن الحفل فعاليات ملكة جمال مصر للستينيات (العصر الذهبي) سوف تقوم كل فتاة باختيار شخصية من حقبة الستينات وتصميم فستان مستوحى من تلك الشخصية ومن ممثلات هذه الحقبة "نادية لطفي، سعاد حسني، فاتن حمامة، هند رستم".

مسابقة ملكة جمال الأناقة

والمتسابقة بأفضل تصميم ستحصل

على:

-لقب ملكة جمال مصر للستينيات



ويشهد هذا العام عمل استثناء وهو رفع سن التقديم في الموسم التاسع.

وأشار محمود نجاح رئيس المسابقة، إلى أن المسابقة تعتمد على أناقة الفكر والعقل والأسلوب قبل الشكل والجمال، إذ تختلف معايير الجمال من امرأة لأخرى، وتتضمن معايير اختيار ملكة الأناقة أن تكون مثقفة ولبقة ولديها طموح وتسعى لخدمة المجتمع والعمل الميداني والخيري وتنشيط السياحة الداخلية، وهذا هو معايير اختيار لجنه التحكيم للفتيات.

وجرى التقديم هذا العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 750 فتاة وتم مراحل التصفيات من خلال السوشيال ميديا والمقابلات على مدار 3 شهور ولجان تحكيم إلى عدد 16 فتاة هم من سوف يتنافسون على لقب miss elegant 2024 ووصيفات الملكة، وحيث يوجد القاب عديده منها ملكة السياحه ملكة جمال مصر الستينات ملكة الرياضة ملكة نخبة.