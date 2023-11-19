كرمتها ملكة جمال الكون 2023.. من هي ماري ولستونكرافت؟

توجت ملكة الجمال نيكاراغوا شينيس بالاسيوس بـ لقب ملكة جمال الكون 2023 وذلك خلال حفل أقيم مساء أمس ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الثانية والسبعين في سان سلفادور، السلفادور، حيث وصلت إلى المراكز الثلاثة الأولى بابتسامتها المبهرة وثوبها المسائي المذهل وإجاباتها الذكية حول أسئلة لجنة التحكيم، حيث تم سؤالها “إذا كان بإمكانك العيش لمدة عام واحد في حذاء امرأة أخرى، فمن ستختار ولماذا؟” فكانت إجابتها ماري ولستونكرافت .

ووفقًا لموقع hindustantimes كل ما تريد معرفته عن هذه المرأة ولماذا اختارت ملكة جمال الكون أن تكون مكانها لمدة عام.

في البداية وفي الجولة الأخيرة من الأسئلة والأجوبة لملكة جمال الكون 2023، تم سؤال جميع المتسابقات الثلاثة الأوائل من تايلاند وأستراليا ونيكاراغوا: "إذا كان بإمكانك العيش لمدة عام واحد في حذاء امرأة أخرى، فمن ستختار ولماذا؟" فبينما كرّمت ملكة جمال تايلاند مالالا يوسفزاي واختارت ملكة جمال أستراليا والدتها، كانت إجابة ملكة جمال نيكاراجوا غير المتوقعة: "سأختار ماري ولستونكرافت لأنها فتحت الفجوة وأتاحت الفرصة للعديد من النساء، أريد أن يتم فتح هذه الفجوة حتى يتمكن عدد أكبر من النساء من العمل في أي مجال يختارن العمل فيه لأنه لا يوجد مجال لا تستطيع المرأة العمل فيه.

لقد تركت مساهمات ماري ولستونكرافت في الفلسفة النسوية والنضال من أجل حقوق المرأة تأثيرًا دائمًا ليس فقط على ملكة جمال الكون 2023 شينيس بالاسيوس ولكن أيضًا على العديد من الآخرين، مما خلدها باعتبارها “أم النسوية”، ولدت ولستونكرافت في 27 أبريل 1759 في سبيتالفيلدز في لندن بالمملكة المتحدة، وعاشت حياة قصيرة حيث توفيت عن عمر يناهز 38 عامًا، بعد وقت قصير من ولادة ابنتها ماري ولستونكرافت جودوين، التي أصبحت فيما بعد ماري شيلي واشتهرت باسم مؤلف كتاب "فرانكشتاين".

على الرغم من قصر حياتها، إلا أن ولستونكرافت تحظى بشعبية كبيرة بسبب مساهماتها في الفلسفة النسوية والنضال من أجل حقوق المرأة حيث أرست أفكارها الأساس للنسوية الحديثة، وتحدت الأعراف الاجتماعية السائدة والحجج لصالح حصول المرأة على نفس الفرص التعليمية، كرجال لتمكينهم من المساهمة بشكل هادف في المجتمع.

كان عملها رائدًا في تأكيده على القدرات الفكرية للمرأة والحاجة إلى المساواة بين الجنسين في التعليم والهياكل الاجتماعية كما هو واضح في عملها الرائد "الدفاع عن حقوق المرأة" الذي نُشر عام 1792.

في هذه المقالة المؤثرة، دافعت ولستونكرافت عن المساواة في التعليم بين النساء والرجال، مؤكدة أن النساء لسن أدنى من الرجال بطبيعتهن ولكنهن ظهرن كذلك فقط لأنهن افتقرن إلى التعليم، تستحق الكاتبة والفيلسوفة الإنجليزية والمدافعة عن حقوق المرأة أن تُذكر بحق في نهائيات ملكة جمال الكون 2023 اليوم، وقد كسرت الغرفة السقف بالتصفيق حيث استخدمت شينيس بالاسيوس المنصة لتنسب إليها كمصدر إلهام للدفاع عن مستقبل تصوغه النساء بشجاعة.