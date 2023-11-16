الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ملكة جمال الكون 2023.. كل ما تريد معرفته عن المسابقة الأكثر شهرة

مسابقة ملكة جمال
مسابقة ملكة جمال الكون

ستُقام مسابقة ملكة جمال الكون للسنة الثانية والسبعين المرتقبة  في السلفادور يوم 18 نوفمبر، وستشهد متسابقات من 90 دولة مختلفة يتنافسن على اللقب المرموق لخلافة ربوني غابرييل من الولايات المتحدة، حيث كشف المنظمون أنه سيتم اختيار ملكة جمال الكون القادمة من خلال سلسلة من الأحداث، بما في ذلك البيانات الشخصية والمقابلات المتعمقة والعروض التقديمية في فساتين السهرة وملابس السباحة.

وستستضيف المسابقة المرموقة مقدمتا البرامج التلفزيونية جيني ماي جينكينز وماريا مينونوس، بالإضافة إلى ملكة جمال الكون السابقة أوليفيا كولبو، ولإضفاء المزيد من السحر، سيشهد الحدث عرضًا موسيقيًا حيًا للفنان الأسطوري جون ليجند، الحائز على جائزة جرامي 12 مرة، سيكون العالم على حافة مقعده حيث يتم تتويج ملكة الجمال العالمية القادمة في هذه الليلة المثيرة المليئة بالسحر والموهبة. 

أين ستقام ملكة جمال الكون 2023؟

تم اختيار السلفادور لاستضافة ملكة جمال الكون هذا العام، وسيقام الحدث في سان سلفادور، عاصمة السلفادور، في ملعب خوسيه أدولفو بينيدا الذي يتسع لـ 13 ألف شخص.

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متى وأين تشاهدون مسابقة ملكة جمال الكون 2023؟

ستقام مسابقة الأزياء الوطنية يوم 16 نوفمبر الساعة 9:00 مساءً، بعد المنافسة التمهيدية يوم 15 نوفمبر الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث يتميز حدث هذا العام بتعاونه مع Live Bash، وهي منصة ستبث كلا المسابقتين مباشرة.

ما الذي يميز ملكة جمال الكون 2023؟

تتمتع مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام بأهمية خاصة لأنها تمثل تغييرات رائدة في تاريخ المنظمة، وتسلط الضوء على الالتزام بالتقدم والشمولية،  ستدخل ريكي فاليري كولي من هولندا ومارينا ماتشيتي من البرتغال التاريخ باعتبارهما ثاني وثالث امرأة متحولة تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون، على خطى أنجيلا بونس، التي مثلت إسبانيا في عام 2018.

وسيكون الحدث التاريخي الآخر هو فوز باكستان المشاركة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون، حيث ستمثل إيريكا روبن البلاد.

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