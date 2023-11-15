إدارة المستشفيات الجامعية بالمنوفية تكرم المتميزين في مسابقة الموظف المثالي

قام اليوم الدكتور محمد فهمى النعمانى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بتكريم المتميزين بالمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور محمد صبرى عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور احمد صبرى الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية، وذلك تقديرا لأهمية العنصر البشرى فى المنظومة الطبية وتقديرا للجهد المبذول من أجل تحسين الخدمات المقدمة داخل المستشفيات.

وكرمت إدارة المستشفيات الجامعية المتميزين من العاملين بها فى كافة المجالات من خلال مسابقة الموظف المثالي التى تعقد بشكل دوري ربع سنوي وتنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفيات الجامعية.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على أهمية التواصل الجيد والفعال بين مقدمى الخدمة ومتلقيها، مؤكدا على ضرورة إدراك مؤدى الخدمة لمردود ما يقدمه على الناس وإيجاد الحلقة المفقودة فى التواصل، مشيرا إلى خروج الإدارة من المفهوم الضيق لمفهوم الإدارة ومراقبة الخطأ إلى التعاون والدعم وتحسين طرق التواصل بين العاملين.

وأوضح عميد الكلية إلى ضرورة التأسى بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) "أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" وايضا قوله "من لم يشكر الناس لم يشكر الله". كما ثمن سيادته المجهود المبذول داخل المستشفيات الجامعية عامة واختص بالذكر إدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة خدمة المواطنين لما يبذلونه من جهد فى التخفيف والتيسير على المواطنين من إجراءات داخل المستشفى. وأكد عميد الكلية علي أن إدارة المستشفيات تتطبق سياسة الباب المفتوح لما لها من أثر ايجابى فى حل المشكلات مما يعكس أثرا إيجابيا على مناخ العمل.

وأشار الدكتور محمد صبرى عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن المستشفيات الجامعية تعتبر أكبر وحدة خدمية تقدم الخدمة الصحية المتقدمة للمرضى داخل المحافظة، موضحًا أن نظام العمل داخل المستشفيات يوصف بأنه مجموعة من التروس تعمل جميعها فى وقت واحد في تكامل وتناغم من أجل تقديم أفضل آداء. موضحا أن من طرق التواصل الجيد التى حثنا على الله سبحانه وتعالى هي التحلى بصفة من صفات عباد الرحمن كما فى قوله تعالى "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"، مؤكدا على ضرورة التعامل بالحسن واللين مع المرضي المترددين علي المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد صبرى الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية، على ضرورة إلمام مقدمى الخدمة بمهارات التواصل المختلفة لتقديم خدمة جيدة للمرضى والتي تستند بالأساس علي مراعاة الحالة النفسية للمرضي وذويهم والتيسيير قدر الإمكان والمستطاع.

حضر حفل تكريم المتميزين ماهر مرقص مدير العلاقات العامة بمستشفيات جامعة المنوفية، والدكتورة رانيا عزمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة تغريد فرحات مدير وحدة الجودة بالمستشفيات الجامعية، والدكتورة عزة زناتى رئيس قسم الطب الشرعى والسموم، والدكتور أحمد سعيد فهيم مدير المستشفي الطوارئ، والدكتور هيثم بدر مدير العيادات الخارجية، والدكتورة آثار لاشين مدير مستشفي الطوارئ، والدكتور أحمد فاروق مدير مستشفي منشأة سلطان، وأعضاء هيئة التدريس، ومديرى العموم ومديرى الإدارات، والعاملين بالمستشفيات الجامعية.