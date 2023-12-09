السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مناقشة "الالتزام ومهام الخادم" في مؤتمر الخدام بجرجا

كنيسة
كنيسة

 حث الأنبا مرقوريوس جرجا وتوابعها، الخدام على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ غدا، وتشجيع الآخرين أيضًا، وذلك على هامش المؤتمر الشهري للخدام.

ونظمت إيبارشية جرجا المؤتمر الشهري لخدام الإيبارشية تحت عنوان "الالتزام ومهام الخادم"، أمس، بمسرح كنيسة السيدة العذراء بمدينة جرجا، وبحضور نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.

تضمن المؤتمر محاضرتين ألقاهما نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بعنوان "صفات الخادم الملتزم" و"مهام الخادم السبعة"، كما أجاب نيافته على أسئلة المشاركين في المؤتمر، الذي شارك فيه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وأكثر من ٤٠٠ خادم وخادمة بها.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عقد مجمع كهنة إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعهم الدوري في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس تكلا هيمانوت في برلنتون، بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية. 
بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها عن "اهمية النقاوة في حياة الكاهن"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتنطلق غدًا الأحد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 2024، حيث سيتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم السيد عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين العملية الانتخابية التي ستجرى على مدار 3 أيام، اعتبارًا من غدٍ الأحد وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وترتكز الخطة الأمنية على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين، وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

تأمين الانتخابات

وقامت وزارة الداخلية بكل قطاعاتها برفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابية، بجميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن، بالإضافة إلى وضع خطط لانتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.

وتتضمن خطة وزارة الداخلية تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي، وتكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكل الطرق والمحاور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

وسيكون لعناصر الشرطة النسائية دور مهم في خطة تأمين العملية الانتخابية، حيث ستعمل الشرطة النسائية على توفير كل الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم.




 

الانبا مرقوريوس المشاركة في الأنتخابات الرئاسية المؤتمر الشهري إيبارشية جرجا الالتزام ومهام الخادم

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