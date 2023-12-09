السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئول صينى: العلاقات مع مصر توطدت بقوة خلال السنوات الأخيرة

اللجنة الحزب الشيوعي
اللجنة الحزب الشيوعي الصيني

أكد مدير قسم الدعاية للجنة الحزب الشيوعي الصيني، في بلدة "بوجيانغ" فانغ يوان، أنه يتم العمل على تعزيز التعاون مع مصر، بما يرسخ الحوار الحضاري والتبادلات الثقافية بين اثنين من أقدم وأعرق الحضارت في العالم.

وقال فانغ يوان - في تصريحٍ صحفي خلال زيارته للمحافظة - "إن العلاقات بين مصر والصين توطدت بقوة خلال السنوات الأخيرة، كما نعمل علي تعزيزها في كل المجالات مستقبلًا"، منوهًا بأن مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية عريقة.

وأشار إلى أن مصر دولة عريقة، وتمتلك حضارة عظيمة وفريدة، لافتًا إلى التعاون الثقافي القوي بين الدولتين، والذي يجرى العمل على تعزيزه بخطي ثابتة وقوية، استنادًا إلى التقارب والتفاهم بين شعبي الدولتين.

 

العلاقات المصرية الصينية

وفي هذا الصدد، تحدث عن مبادرة الحضارة العالمية التي أطلقتها الصين من أجل تعزيز التواصل والتبادل الثقافي والفكري.

وبدوره، أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي عمق وقوة العلاقات التي تربط بلاد بمصر، مشيرًا إلي أن التعاون بين الجانبين يرجع إلى آلاف السنين، ويضرب بجذوره في عمق التاريخ.

ونوه بأن مستقبل التعاون بين مصر والصين مزدهر، ويشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والتجارية، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين، بما يعزز التفاهم والتقارب بين الشعبين المصري والصين، اللذين يجمعهما العديد من الجوانب المشتركة.

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