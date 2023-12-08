السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن التدخل لوقف إطلاق النار بغزة

مندوب فلسطين الدائم
مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إنه على مجلس الأمن أن يكون على قدر المسؤولية لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها، وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

مجلس الأمن اطلاق النار غزة

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