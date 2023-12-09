اليونيسف: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنقاذ الأطفال فى غزة

أكدت منظمة "اليونيسف" أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية، نتيجة القصف المستمر من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن عدد الضحايا من الأطفال يُقدَّر بالآلاف.

وأوضحت "اليونيسف" أن وقف إطلاق النار بغزة هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأطفال.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، أن عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي، "لا يمكن أن تبرر القتل الوحشي للشعب الفلسطيني".