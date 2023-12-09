محافظ بورسعيد يتفقد الشبكة الوطنية الموحدة لمتابعة استعدادات انتخابات الرئاسة

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعدادات والإجراءات النهائية التي تم اتخاذها داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها غدا فى الفترة من ١٠ ــ ١٢ ديسمبر، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ومسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة.

و تأكد محافظ بورسعيد، من الانتهاء من كافة الأعمال التنسيقية بين الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة والجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وشدد على ضرورة تفعيل دور الشبكة الوطنية على أكمل وجه، للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، لتكون على اتصال دائم، ومستمر لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، سوف تعقد على مدار الساعة خلال أيام الانتخابات، لرصد أعداد الناخبين، و متابعة سير العملية الانتخابية داخل كافة المقار الانتخابية على مستوى المحافظة، وللتأكد من تقديم التيسيرات للمواطنين عند النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، حتى يخرج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية مشرفة تليق باسم مصر.

وفي شأن آخر شهدت ساحة الشهداء "ميدان المسلة"، اليوم، توافد أعداد كبيرة من المواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وذلك للاستمتاع برؤية المشهد الأوروبي الذي تتمتع به ساحة الشهداء وهو تجمع المئات من حمام السلام وسط المواطنين، ويجعل من ساحة الشهداء على غرار الدول الأوربية، خلال الأجواء الشتوية المعتدلة بمحافظة بورسعيد.

واستقبلت ساحة الشهداء عددا كبيرا من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام، وأعرب عدد من زائري بورسعيد عن امتنانهم لزيارة محافظة بورسعيد والاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد والذي لمسوه منذ وصولهم لأرض المحافظة.

يذكر أن ساحة الشهداء بحي الشرق تتميز بظاهرة رائعة، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلي فترات متفرقة من اليوم حتي يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصرًا، ويأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزارًا سياحيًا، وأكد العديد من الزائرين أنهم سيكررون زيارتهم للمحافظة للاستمتاع مرة أخرى بهذه المعالم الفريدة لبورسعيد

جانب من متابعة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

جانب من متابعة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

جانب من متابعة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد