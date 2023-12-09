السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الفلسطينى: فيتو واشنطن يجعلها شريكة فى جرائم الاحتلال

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن فيتو واشنطن يجعلها شريكة في جرائم الحرب الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن فيتو واشنطن أحبط التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، الجمعة: "سنواصل جهودنا من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

محمود عباس فلسطين الرئيس الفلسطيني فيتو واشنطن الحرب الإسرائيلية

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