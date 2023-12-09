الرئيس الفلسطينى: فيتو واشنطن يجعلها شريكة فى جرائم الاحتلال

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن فيتو واشنطن يجعلها شريكة في جرائم الحرب الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن فيتو واشنطن أحبط التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، الجمعة: "سنواصل جهودنا من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".