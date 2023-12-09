بنوك التنمية متعددة الأطراف تضع مبادئ مشتركة لتحديد التمويل للمراعي الطبيعية

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي ونظراؤه من بنوك التنمية متعددة الأطراف اليوم مبادئ مشتركة لتحديد التمويل للمراعي للطبيعية وتتبعه ورصده. ويتزامن صدور هذا الإعلان مع انطلاق يوم الطبيعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغيُّر المناخ COP28 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تهدف المبادئ المشتركة إلى تعزيز التمويل المراعي للطبيعة من خلال إدماج مفهوم مراعاة الطبيعة في عمليات بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثماراتها بطريقة منهجية. وهو يمثل أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة المشمولة في البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن الطبيعة والسكان والكوكب الصادر في مؤتمر COP26، الذي تعهدت فيه هذه البنوك جميعها بتعزيز جهودها المبذولة لحماية الطبيعة واستعادتها واستخدامها بطريقة مستدامة دعمًا لإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

تؤدي الطبيعة دورًا حيويًا في توفير الموارد والخدمات الداعمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ولا غنى عنها في مواجهة تحديات التنمية على مختلف الأصعدة كالصحة والتوظيف وموارد كسب الرزق وعدم المساواة وتغيُّر المناخ والأمن الغذائي وهشاشة الأوضاع.

قال أمبرواز فايول نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: "يؤدي تعزيز التمويل المراعي للطبيعة دورًا أساسيًا في حل أزمات تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. وبتطبيقها للمبادئ المشتركة الخاصة بتتبع ورصد التمويل المراعي للطبيعة، تحقق بنوك التنمية متعددة الأطراف أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة في إطار إعلانها المشترك بشأن الطبيعة. واعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، سيدمج البنك الأوروبي للاستثمار المبادئ المشتركة في منهجية تتبع ورصد الاستدامة البيئية التي يعتمدها. وبذلك، يُلزم البنك نفسه بالعمل مع البلدان والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمارات المراعية للطبيعة في جميع أنحاء العالم".

وستوفر المبادئ المشتركة للبنوك متعددة الأطراف دليلًا يسترشد به كل منها في وضع وتنفيذ أطره ومنهاجياته الداخلية لتتبع ورصد عمليات التمويل المراعي للطبيعة، إذ من شأنها مساعدة البلدان والقطاع الخاص على تنفيذ إطار كونمينج - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بشكل منهجي. ستسهم المبادئ المشتركة أيضًا في تيسير عقد مقارنات بين عمليات الفرز والتتبع والرصد الخاصة بكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف. كما ستمكن البنك الأوروبي للاستثمار من إجراء تقييم أفضل لمدى مساهمة تمويله في مراعاة الطبيعة مساهمة مجدية قابلة للقياس، والإعلان عن نتائجها هذه المنعكسة إيجابيًا على الطبيعة. علاوة على ذلك، من الممكن أن تعود المبادئ المشتركة بالفائدة على جهات استثمار أخرى، منها أسواق رأس مال وحكومات.

ويعد البنك الأوروبي للاستثمار مؤسسة الإقراض طويل الأجل الخاصة بالاتحاد الأوروبي ومملوك للدول الأعضاء فيه. وهو يتيح التمويل طويل الأجل للاستثمارات السليمة بغية المساهمة في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي.

و تهدف مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار من خلال خارطة طريق البنك المناخية إلى دعم استثمارات تبلغ قيمتها تريليون يورو في إطار العمل المناخي والاستدامة البيئية على مدار العقد الحرج 2021-2030. تعهد البنك الأوروبي للاستثمار بزيادة الاستثمار في العمل المناخي والاستدامة البيئية إلى أكثر من 50% من قروضه السنوية بحلول عام 2025 - وفي العام الماضي تجاوز هذا الهدف المتوخى بتسجيل نسبة بلغت 58%.

و يلتزم البنك الأوروبي للاستثمار بدعم عملائه والبلدان التي يعمل بها في تنفيذ الأهداف والغايات العديدة التي يتوخاها إطار كونمينج - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، لا سيما رؤية عام 2050 ومهمة عام 2030 لوقف تدهور الطبيعة وعكس مساره بحلول عام 2030، بغية الوصول بها إلى التعافي الكامل بحلول عام 2050.

و يحدد البنك استثماراته المراعية للطبيعة ويعززها من خلال (أ) إدماج مفهوم التنوع البيولوجي في السياسات والاستثمارات والعمليات؛ (ب) تقييم التأثيرات ومستويات الاعتماد والمخاطر ذات الصلة بالطبيعة؛ (ج) تعزيز تمويل المناخ بما يحقق منافع مشتركة للطبيعة.