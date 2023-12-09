السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع 5 أشخاص متهمين بسرقة مبلغ مالى من سيارة شركة فى الجيزة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تجري نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع 5 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول نشاط أفراد تلك العصابة.

كانت البداية بورود بلاغ إلى أجهزة الأمن بالجيزة، مفادها قيام 5 أشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط الجناة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذى استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة، واتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

واتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

نيابة جنوب الجيزة سرقة مبلغ مالى الجيزة مبلغ مالى من داخل سيارة الامن العام

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