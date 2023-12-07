الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع 3 متهمين لسرقة شخصين بالإكراه فى أبوالنمرس

التحقيق مع 3 أشخاص
التحقيق مع 3 أشخاص - ارشيفية

تباشر نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع 3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية- المتهمين باصطحاب شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، وسرقتهما بالإكراه في أبوالنمرس.

وتلقى قسم شرطة أبوالنمرس، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق المعادى، مفاده قيام 3 أشخاص باصطحابهم لمنطقة زراعات واستولوا على متعلقاتهما بالإكراه وهي عبارة عن "2 هاتف، مبلغ مالي" ولاذوا بالفرار بدائرة المركز.

txt

بانتحال صفة رجال شرطة.. القبض على عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بحلوان

txt

إحالة عاملة سرقت مبلغ مالي من شقة فى مصر القديمة للجنح

وبعد التأكد من صحة البلاغ وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سرقة شخصين أبو النمرس مديرية أمن الجيزة حدائق المعادي الامن العام

مواد متعلقة

التحقيق مع "ديلر الحشيش" فى كرداسة

مأساة المحلة.. عريس يعاقب عروسه على غيرتها بسكين فى قلبها

المتهم بقتل نجل شقيقه بالعياط: أمه خربت بيتى وحرقت قلبها على ابنها

خبراء مفرقعات ودوريات مستمرة.. خطة أمن الجيزة لتأمين 460 مقرًا انتخابيًا

إصابة شخصين إثر انقلاب "موتوسيكل" بمدينة 6 أكتوبر

السيطرة على حريق شقة سكنية فى كرداسة

نشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور بالجيزة

النيابة تقرر عرض كروان مشاكل وإنجى حمادة على الطب الشرعى

الأكثر قراءة

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

أكذوبة المناطق الآمنة فى غزة.. لا أحد يصدق إسرائيل

قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت