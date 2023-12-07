التحقيق مع 3 متهمين لسرقة شخصين بالإكراه فى أبوالنمرس

تباشر نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع 3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية- المتهمين باصطحاب شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، وسرقتهما بالإكراه في أبوالنمرس.

وتلقى قسم شرطة أبوالنمرس، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق المعادى، مفاده قيام 3 أشخاص باصطحابهم لمنطقة زراعات واستولوا على متعلقاتهما بالإكراه وهي عبارة عن "2 هاتف، مبلغ مالي" ولاذوا بالفرار بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.