"إيديكس 2023".. قصة نجاح للدولة المصرية منذ نسخة 2018

أكدت وزارة الدولة للإنتاج الحربي نجاح فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية " EDEX 2023 " على مدار أربعة أيام، بمركز المنارة، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد شاركت وزارة الإنتاج الحربي بجناح ضم العديد من المنتجات المتميزة والفريدة، والتي يبلغ عددها (59) منتجا، تم عرض (53) منتجا منها بجناح الوزارة الداخلي و(6) منتجات بجناح الوزارة الخارجي، ويعد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية، الذي تنظمه مصر كل عامين، هو الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الإفريقية، حيث يجمع العديد من كبريات الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح، ويمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات.

خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا

وجاء تنظيم هذا المعرض بناء على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا.

وقد شهد المعرض نشاطا ملحوظا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال فترة إقامة المعرض، عقد خلاله العديد من اللقاءات وتفقد أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض، وكذلك توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بهدف التعاون وتبادل الخبرات.

وعقد وزير الدولة للإنتاج الحربى لقاءات مع كل من وزير الدفاع والمشتريات بدولة صربيا، ورئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزبكستان، ووزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا، ووفد وزارة الدفاع التشيكية، ونائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) بكوريا الجنوبية، ونائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية "تكسلا"، والمنسق العام لوزارة الدفاع ببنجلاديش، والرئيس التنفيذي لأنظمة الاتصالات والمعلومات بمجموعة تاليس العالمية، ورئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية الإيطالى، وممثلى شركة "روس أوبورون" الروسية، وممثلى شركة "نورثروب جرومان" الأمريكية، ونائب رئيس شركة بريتا الإيطالية، وممثلى شركة "TPS" و"SAMEL-90" البلغاريتين، ونائب رئيس الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية.

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال هذه اللقاءات، إلى دور الوزارة الرئيسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر، وكذلك دورها في مجال التصنيع المدني عن طريق استغلال فائض الطاقات بشركاتها ووحداتها التابعة، وذلك للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومى.

أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى

وأكد الوزير محمد صلاح، خلال اللقاءات، سياسة العمل بالوزارة، وهى الانفتاح والتطلع الدائم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات العسكرية بهدف تبادل الخبرات ونقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري داخل الشركات والوحدات التابعة.

واستعرض أبرز المنتجات التي تشارك بها وزارة الإنتاج الحربى بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، وعلى رأسها راجمة الصواريخ على عربة مدرعة ذات جنزير "رعد 200"، والتي تم تنفيذها وتصميمها من خلال التعاون بين عدد (5) شركات تابعة للوزارة.

كما استعرض أحد أهم المنتجات الاستراتيجية التي يتم عرضها لأول مرة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، وهى: "الصلب المدرع" الذي يعد أساس صناعة العربات المدرعة، وتم استخدامه في تدريع النسخة المحدثة من "سينا 200"، وتم إنتاج هذا المنتج الهام بالتعاون بين شركة "أبوزعبل للصناعات الهندسية" (مصنع 100 الحربى) وأحد الكيانات الوطنية المصرية التابعة للقطاع الخاص، وذلك في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بامتلاك القدرة في هذا المجال.

واستعرض الوزير العديد من المنتجات الأخرى التي تشارك بها الوزارة، كالأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخائرها المتنوعة، والرشاش المتعدد في نسخته المعدلة، والذي تقوم شركة "أبوزعبل للصناعات المتخصصة" بإنتاجه، وايضًا منظومة الرادارات وغيرها من المنتجات الأخرى.

كما أجرى مباحثات مع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة التصنيع العراقى، ومدير الصناعات العسكرية بالجزائر، ومدير عام البحوث والصناعات العسكرية العمانية، وممثلين عن وزارة الدفاع البحرنية، استهدفت جميعها التباحث حول العمل على تعزيز سبل التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثليتها من الشركات العربية الشقيقة العاملة في مجالات مماثلة، والعمل على تبادل الخبرات والوفود الفنية للوقوف على موضوعات التعاون بدقة وتحقيق الشراكة الاستراتيجية لكافة الأطراف.

وشهد المعرض توقيع 2 مذكرة تعاون مع السعودية بهدف تعزيز أواصر العلاقات وإقامة شراكات استراتيجية بين الجانبين وتبادل الخبرات، وبين "شركة بنها للصناعات الإلكترونية" و"شركة روس أوبورون الروسية" بهدف التعاون المتبادل في مجال التصنيع المشترك للوسائل المضادة للطائرات.