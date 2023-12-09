السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتفقد المقار الانتخابية استعدادًا للاستحقاق الرئاسى 2024

استعدادات الانتخابات
استعدادات الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، برفقة اللجنة المُشكّلة لمتابعة جاهزية المقار الانتخابية بنطاق المدينة بإشراف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقال شعبان، إن لجان المرور تستهدف الوقوف على جاهزية واستعداد اللجان لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

وأكد رئيس المدينة أن سفاجا دائمًا تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء سفاجا في الأعوام الماضية، كما أكد الانتهاء من سد الاحتياجات المتبقية من أجهزة الإنارة وبعض الإصلاحات في مرافق المياه والكهرباء، وتجهيز الغرف المخصصة للاقتراع، واستقبال الناخبين وتأمين الصناديق، وتهيئة سبل الراحة للعاملين والمشرفين على اللجان الانتخابية داخل المدارس، وأن تكون المقرات مؤمنة تمامًا وأيضًا مياه ووسائل اتصال وضرورة وجود مكان كمظلة انتظار للناخبين.

وأوضح أنه تم توفير الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير سيارات خاصة لهم وكراسي متحركة وغيرها من سبل الراحة لتسهيل عملية إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، داعيًا أبناء سفاجا للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري.

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