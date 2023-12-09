السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا ونائبه يتفقدان مقار اللجان الانتخابي

محافظة قنا اللواء
محافظة قنا اللواء أشرف الداودى

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم السبت، جولة تفقدية علي عددًا من اللجان الانتخابية للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها، رافقهم عدد من القيادات التنفيذية، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن الديوان العام.


وشملت الجولة المرور علي عدد من اللجان العامة واللجان الفرعية بمراكز المحافظة المختلفة.

ومن جانبه، وجه محافظ قنا بضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المدن ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كافة الاستعدادات اللوجستية خلال عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية بديلة. 

كما شدد محافظ قنا على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، موجها رؤساء المدن برفع جميع الإشغالات بمحيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وذلك خلال تفقده محيط اللجان الانتخابية في محافظة قنا.

وأضاف الداودي خلال بيان صحفي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم السبت، أن المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وناشد محافظ قنا المواطنين ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا

مواد متعلقة

"صوتك لمصر".. منسق حملة بشبابها في نجع حمادي: الوطن ينادي الجميع

كان بيهزر مع بنته.. أزمة قلبية تنهي حياة شاب في مركز فرشوط بقنا

"مستقبل وطن" يُنظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بقنا

مدير "تعليم نجع حمادي" يُتابع انتظام العمل بالمدرسة الفنية بنات بالألومنيوم

مدير التعليم بقنا تتابع جاهزية المدارس استعدادًا لماراثون الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة (صور)

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة