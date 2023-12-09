ختام فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ

اختتمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، حيث جاءت اختبارات اليوم الختامي لعدد 254 متقدمًا من مكاتب التحفيظ الأهلية التابعة لمراكز سيدي سالم، وقلين، وبلطيم، وتم توزيعهم على عدد 8 لجان، وأدوا الاختبارات أمام لجنة تحكيم من موجهي ومعلمي شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

رئيس أزهرية كفر الشيخ: حرصت علي متابعة فعاليات اختبارات المسابقة

من جانبه حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على متابعة فعاليات اختبارات المسابقة منذ انطلاق اليوم الأول لها، وحتى نهاية العمل بها اليوم، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بالمسابقة طوال مدة إقامتها، كما تابع فعاليات المسابقة خلال فترة انعقادها كل من الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي بالمنطقة، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

يذكر أن اختبارات المسابقة استمرت لمدة 12 يومًا متتالية، بدأت من صباح يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023م، وانتهت ظهر في 8 ديسمبر 2023م، وسط حالة من الهدوء والاستقرار التام.

وفي وقت سابق، فقد نظم معهد عمر بن الخطاب الابتدائي، التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية؛ ندوة تثقيفية بعنوان «القراءة شمس المعرفة» والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات الإرشاد والتوجيه الجمعي الذي يعدها مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وتحدث المشاركون عن دور القراءة وأهميتها في حياة الأفراد، وربط الوطنية بالقراءة، وأن الأمم القارئة هي الأمم السابقة، مشيرين إلى أن اللبنة الأولى لبناء المجتمعات هي القراءة، موضحين كيفية ربط الدين بالقراءة، كما أشاروا إلى ما يجب على أولياء الأمور فعله تجاه تحفيز أبناءهم على القراءة، مشيرين إلى مشروع تحدي القراءة وكيفية المشاركة فيه.