السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

7 منظمات دولية تطالب مجلس الأمن بالاجتماع مجددا ووقف إطلاق النار

غزة
غزة

أصدرت 7 منظمات دولية بعد تصويت مجلس الأمن لعدم وقف إطلاق النار في غزة ، اليوم السبت، بيانا طالبوا فيه المجلس بالانعقاد مجددا والتصويت لوقف اطلاق النار.

وقف إطلاق النار

وقال البيان، ووقع عليه كلا من منظمة العمل ضد الجوع ومنظمة كير (CARE) الدولية وميرسي كور Mercy Corps والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أوكسفام الدولية ومنظمة أنقذوا الأطفال الدولية ومنظمة الخطة (Plan) الدولية: إننا كمنظمات إغاثة دولية نشعر بالصدمة إزاء فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق نار لدواعي إنسانية والإفراج غير المشروط عن الرهائن المحتجزين في غزة. ولو تمت الموافقة على وقف إطلاق النار لمثّلت فرصة للمدنيين في غزة لالتقاط الأنفاس بعد تعرضهم للقصف المستمر، لقد كان هذا التصويت بمثابة فرصة ضائعة لوقف العنف.

وتابع بيان المنظمات الدولية: بعد شهرين على الأزمة والحصار الكامل على غزة، أضحى القطاع أكثر مكان يفتك فيه العنف بالمدنيين في العالم، حيث أنه لم يعد هناك أي مكان آمن في غزة. حتى أن العاملين في المجال الإنساني أصبحو غير قادرين على العمل بأي فعالية وأمان في ظل الظروف الحالية. إن إمدادات المساعدات مقيدة بشدة، ولا تغطي حتى جزء صغير مما هو مطلوب. إن السبيل الوحيد لحماية أرواح المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية الكافية هو وقف القتال بشكل كامل.

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مخاوف من انهيار المنظومة الصحية

وأشار البيان: لم يعد بمقدور سكان غزة الحصول على الطعام أوالماء، كما انهارت المنظومة الصحية. وقد أدت الهجمات على المستشفيات إلى حرمان الكثير من سكان غزة من إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية لتلقي العلاج، كما أن تفشي الأمراض يزيد من المخاطر التي تهدّد حياة الناس. كمنظمات إنسانية، علينا الوصول إلى الناس على الفور، ومن غير المبرر أن يستخدم أعضاء مجلس الأمن حق النقض ضد قرار يدعو إلى وقف القتال عندما تكون الحاجة الإنسانية لوقف إطلاق النار واضحة للغاية.

وقال: لقد أرسل الأمين العام إشارة واضحة للمطالبة بوقف القتال، مستشهدًا بالمادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ عام ١٩٨٩. على أعضاء المجلس ألا يتجاهلوا الظروف المروعة في غزة. ويجب أن يكون التحرك مسترشدًا بالضرورة الإنسانية الملحة لوقف القتال وليس بالسياسة.

واختتم: إننا ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الانعقاد بشكل عاجل وإصدار قرار يطالب بوقف مستدام لإطلاق النار، وأن تفي الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تخلق الظروف اللازمة لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين.

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