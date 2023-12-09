السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم في "أحداث الصف"

المستشار حماده الصاوى
المستشار حماده الصاوى

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، في تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

تعود أحداث القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية

الدائرة الثانية ارهاب الحكم قطع الطريق والتجمهر خلافات ثأرية المستشار حمادة الصاوي

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